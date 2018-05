Representantes da empresa foram recebidos pelo prefeito João Dado nesta quarta-feira (16/5), acompanhados do Secretário da pasta Gilvan dos Santos. O prefeito renovou o compromisso pela inclusão das pessoas com deficiência e enalteceu a iniciativa da empresa. “Agradecemos imensamente o interesse social tão bem desempenhado por vocês da Consórcio Uchoa. Uma atitude louvável e que incentiva uma sociedade cada vez mais inclusiva”, disse o Prefeito.

Durante o encontro com o prefeito, o responsável pela obra, engenheiro Aristides Miranda, e o responsável pela Administração de Pessoal, Edgar Soares, reafirmaram o compromisso da empresa em garantir ações voltadas à responsabilidade social. “Entendemos que o comprometimento social praticado pela nossa empresa é fundamental para que todo o processo de inclusão dessas pessoas seja positivo. Nossa busca é atingir propósitos sociais no ambiente empresarial”.

O Consórcio Uchoa é responsável pela revitalização da Ferrovia Rumo, que neste momento encontra-se no terceiro trecho de 48,22km, que vai de Votuporanga a Fernandópolis. A revitalização contempla a substituição dos cerca de 80 mil dormentes de madeira pelos de aço, que de acordo com a empresa está previsto para terminar em outubro de 2018. A modernização tem intuito de melhorar a eficiência no transporte de cargas entre Rondonópolis (Mato Grosso) para o Porto de Santos (SP).