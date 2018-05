Transporte público, escolar e coleta de lixo seguem normalmente

publicado em 28/05/2018

Prefeitura segue com abastecimento prioritário e serviços essenciais têm continuidade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A paralisação dos caminhoneiros continua e os reflexos da greve também. Em Votuporanga, a Prefeitura segue com o planejamento estratégico de abastecimento apenas dos veículos que prestam serviços essenciais como ambulâncias, ônibus e micro-ônibus do transporte escolar e viaturas do Corpo de Bombeiros.As linhas do transporte público seguem operando normalmente, assim como as de transporte escolar e o serviço de coleta de lixo.A Prefeitura continua aguardando um desfecho rápido e eficaz dessa paralisação para retomar o ritmo normal de suas atividades.