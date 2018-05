Estoque de combustível será destinado exclusivamente a ambulâncias, frota do transporte escolar e viaturas do Corpo de Bombeiros

publicado em 24/05/2018

Prefeitura prioriza abastecimento de veículos que prestam serviços essenciais (Foto: Junior Ribeiro)

Transporte Público

As linhas do transporte público operam normalmente nesta sexta-feira (25/5). No sábado (26/5), se não houver avanços nas negociações entre o Governo e os caminhoneiros, as linhas percorrerão até às 13h, e no domingo não haverá prestação do serviço para priorizar os atendimentos na segunda-feira (28/5).

Em virtude dos estoques limitados de óleo diesel, etanol e gasolina devido à paralisação dos caminhoneiros que ocorre em todo o país, a Prefeitura de Votuporanga definiu um planejamento estratégico para não faltar combustível para os veículos que prestam serviços essenciais, como ambulâncias, ônibus e micro-ônibus do transporte escolar e viaturas do Corpo de Bombeiros.Desta forma, a determinação do prefeito João Dado é que os serviços de saúde e educação tenham prioridade. O transporte escolar segue normalmente e novas atualizações serão feitas diariamente caso a situação não se normalize.Um comunicado está sendo enviado a todas as Secretarias Municipais para que cada área estipule suas prioridades na utilização do combustível de seus veículos de forma a não causar maiores impactos ao serviço público. No entanto, é necessário compreensão de todos e pensamentos voltados ao interesse coletivo.Quanto à coleta de lixo, o serviço segue normalmente.A Prefeitura, assim como todos os brasileiros, espera que essa situação se resolva de maneira eficaz e da forma mais rápida possível para retomar o ritmo normal de suas atividades.