Novo prédio oferecerá estrutura mais moderna para a unidade; área possui mais de 3,4 mil m² e fica na Rua Canadá, n° 4269

publicado em 02/05/2018

Prefeitura inaugura nova sede do Tiro de Guerra no dia 9 de julho (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga

Muito em breve, o Tiro de Guerra de Votuporanga estará funcionando em uma nova sede, localizada no bairro Jardim Santo Antônio. O prédio que abrigará a unidade será inaugurado pela Prefeitura no dia 9 de julho (segunda-feira), em comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, e já está em fase final de construção, restando apenas a pintura externa da estrutura e a pavimentação do pátio onde serão realizados os treinamentos dos atiradores.Em conformidade com a Lei nº 5832, do ano de 2016, a nova sede do Tiro de Guerra será denominada “Cabo Samuel Pereira Batista”, numa proposta do então vereador Edilson do Santa Cruz, irmão do homenageado, falecido em um acidente automobilístico, aos 37 anos, próximo ao município de Cedral, em junho de 2015.Localizadas no número 4.269 da rua Canadá, próximo à esquina com a rua Rio Grande, as novas instalações do órgão de formação da reserva estão situadas em uma área de mais de 3,4 mil m², onde foram construídos: auditório; secretaria; salas de chefia, de arquivo e de armamento; saguão; almoxarifado; reserva de materiais; copas; vestiários e banheiros, além de depósito e guarita, totalizando 458,14 m² de área construída.Estão sendo investidos na obra cerca de R$ 840 mil de recursos próprios da Prefeitura. De acordo com o prefeito João Dado, diretor do TG 02-088, “as novas e modernas instalações tornarão a unidade de Votuporanga referência para todos os Tiros de Guerra do Exército Brasileiro. Além disso, contamos com o melhor estande de tiro da região, graças à nossa parceria com o Clube de Tiro Áquila”.