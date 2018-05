Complexo Educacional do Município concentrará atividades da pasta em seis espaços localizados no Jardim São Judas Tadeu

publicado em 28/05/2018

Prefeitura inaugura nova sede da Secretaria da Educação no dia 1º de agosto (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Já está em andamento uma importante mudança na estrutura física da Secretaria da Educação da Prefeitura de Votuporanga. Muito em breve, todas as atividades da pasta serão transferidas para um novo espaço: o Complexo Educacional do Município, que trará ainda mais conforto e comodidade para o público atendido.Localizado no Jardim São Judas Tadeu, o complexo é composto por seis espaços, cujas instalações vêm sendo adequadas pela própria equipe de manutenção da Secretaria. O novo espaço será oficialmente inaugurado pela Prefeitura, no dia 1º de agosto, às 9h, numa cerimônia com a presença do prefeito João Dado e de sua equipe de governo, além de lideranças da cidade e imprensa.A nova sede da Secretaria Municipal da Educação atenderá no número 4.865 da rua Pernambuco, na esquina com a rua Fioravante Davanzo, e contará com salas de reuniões, recepção e espera, gabinete, espaço para atendimento psicológico, cozinha, refeitório e depósito de materiais. O imóvel também acomodará os setores de Recursos Humanos, Transporte Escolar, Patrimônio, Informática, Setor Pedagógico, Programa Aprender Melhor (PAM), Compras e Licitações, Alimentação Escolar e Segurança do Trabalho.Defronte à sede da Secretaria, está situado o novo endereço do Almoxarifado da Educação, que já está em funcionamento, concentrando suas atividades em um prédio com entrada pela rua Pernambuco, n° 4846 e fundos na rua Fioravante Davanzo, n° 3551.O setor de Manutenção da Secretaria também terá um espaço próprio, localizado na rua Antônio Batista Pereira, n° 3587. O imóvel tem capacidade para abrigar as vans utilizadas para os serviços de elétrica, poda, carpintaria e pintura, além de contar com vagas para motocicletas.Já a frota do Transporte Escolar será acomodada em um prédio na rua Fioravante Davanzo, que além de garagem para vans e ônibus, com entrada pelo número 3.567, também contará com cozinha e salas de motoristas, monitores e chefia, com acesso pelo número 3.538.De acordo com a secretária municipal da Educação, Encarnação Manzano, a mudança da sede da Secretaria “representa uma importante conquista para a Educação de Votuporanga, que passa a contar com um complexo composto por espaços confortáveis e seguros, para atender às demandas da população com mais qualidade e excelência”.