A Prefeitura de Votuporanga formalizou a troca de áreas com a direção da Igreja Congregação Cristã do Brasil

publicado em 09/05/2018

A Prefeitura de Votuporanga formalizou a troca de áreas com a direção da Igreja Congregação Cristã do Brasil (Foto: Divulgação/Câmara)

Uma luta de, pelo menos dez anos, se concretizou na tarde desta segunda-feira. A Prefeitura de Votuporanga formalizou a troca de áreas com a direção da Igreja Congregação Cristã do Brasil e, no local, será aberta uma rua para facilitar o acesso aos moradores e ainda abrigará uma unidade de saúde.

Em uma reunião no gabinete do prefeito João Dado, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso - que intermediou a permuta entre as áreas e a liderança da igreja, sacramentou a troca.

O prédio da Congregação Cristã do Brasil no bairro São João - localizado aos fundos da rua Olga Loti Camargo foi desativado e a negociação prevê a permuta entre essa área e um terreno próximo ao Almoxarifado da Prefeitura, às margens da avenida Prestes Maia - no bairro Estação.

De acordo com o vereador Meidão, com a troca de áreas, a Prefeitura já deu início a abertura da rua, interligando as vias Olga Loti Camargo e Arthur de Oliveira. "Essa medida, interligando as duas vias, vai possibilitar que os moradores deixem de andar de seis a dez quarteirões para atravessar os bairros São João e Estação. Além disso, a Prefeitura terá toda essa área da antiga igreja para implantar uma unidade de saúde do município. É uma grande conquista para aquela região da cidade", destacou o vereador.

Por sua vez, a direção da igreja deverá construir um amplo e moderno templo religioso nesta área permutada. O prefeito João Dado também ressaltou a parceria público-privada que irá possibilitar melhorias para os moradores dos bairros São João e Estação. "A nossa administração é voltada para cuidar de gente, e iniciativas com parcerias público-privada têm surtido muito efeito positivo. Nessa área, nosso projeto é implantar unidade de saúde, interligar as duas vias, facilitando o acesso dos moradores", justificou o prefeito.