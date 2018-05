Desde que assumiu a pasta, o secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos, tem cumprido um roteiro de visitas às entidades assistenciais, com o intuito de conhecer a realidade de cada instituição, seu público alvo e a qualidade do atendimento. A primeira entidade visitada foi a Comunidade Mão Amiga, no bairro da Estação. Na última semana, 30 cobertores e lençóis foram entregues pelo Secretário ao Presidente da Mão Amiga, o Pastor Helton. Os produtos foram destinados ao Município pelo FUSSESP (Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo).

"Os cobertores são do tamanho casal, antialérgico e antimofo. Esta doação somente foi possível graças ao nosso Fundo Social de Solidariedade, muito bem comandado pela primeira dama, Mônica, que tem um olhar muito afetuoso pelas pessoas que estão em situação de risco social, principalmente no caso da Mão Amiga, cujo público alvo são moradores de rua e demais pessoas que vivem a margem da sociedade", diz Gilvan.

Leite

Nesta terça-feira (29/5), o Fundo Social de Solidariedade também entregou cerca de 500 litros de leite para seis entidades que trabalham com crianças em sistema de creche e idosos. Os mantimentos foram arrecadados pela organização do espetáculo teatral “Quase Cinquenta Tons de Cinza”, realizado pela VB Produções no dia 25 de maio, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

Como parte de um projeto intitulado “Cultura Solidária”, a produção da peça substituiu a cobrança de ingressos por uma campanha de arrecadação de leite para o Fundo Social de Solidariedade do Município (FSSM), que, por sua vez, repassou às entidades.

Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade informa ainda que segue com a Campanha do Agasalho “É tempo de doar!”, idealizada pelo Governo do Estado em parceria com os municípios, que neste ano tem como tema os personagens da Turma da Mônica.

“As caixas para coleta de roupas, cobertores e agasalhos estão espalhadas por diversos pontos da cidade. Esperamos, mais uma vez, que os votuporanguenses contribuam com gesto solidário para aquecermos o inverno daqueles que vivem em condições desfavoráveis”, disse a presidente do Fundo, Mônica Pesciotto de Carvalho.