Cursos Cuidador de Idoso e Porteiro e Vigia foram oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade entre janeiro e abril deste ano

publicado em 07/05/2018

Prefeitura e Senac entregam certificados a novos profissionais (Foto: Reprodução)

Por meio da parceria firmada entre a Prefeitura de Votuporanga e o Senac, no Programa de Educação Profissional, 38 pessoas receberão certificados e poderão ir em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho. A cerimônia de entrega será no próximo dia 10 de maio, às 20 horas, no auditório do Senac, que fica na Rua Guaporé, 3221, bairro Santa Luzia.As aulas dos cursos Cuidador de Idoso e Porteiro e Vigia, oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade, foram ministradas entre janeiro e abril deste ano, no Centro do Empreendedor, local onde também funciona a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, órgão responsável pelo gerenciamento do Programa de Educação Profissional.“Estes serão os primeiros profissionais a receberem certificados em 2018. Lembrando que os cursos são completamente gratuitos", informou o secretário Flávio Piacenti Junior."Nós temos a preocupação de incluir em nosso portfólio cursos que possam permitir uma rápida integração do concluinte ao mercado de trabalho", afirmou a gerente do Senac Votuporanga, Eliane Baltazar Godoi.