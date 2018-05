Mais de 100 vagas abertas por meio da parceria entre a Prefeitura e o Programa Senac de Gratuidade; aulas começarão em junho

publicado em 11/05/2018

Prefeitura e Senac abrem vagas para mais cinco cursos gratuitos (Foto: Reprodução)

Dentro da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e o Programa Senac de Gratuidade, serão abertas nos próximos dias 21 e 22 de maio, inscrições para cinco cursos cujas aulas terão início em junho. "É importante destacar que não haverá nenhum tipo de provas ou exames, sendo que as inscrições serão efetivadas por ordem de chegada, com a comprovação da escolaridade mínima exigida, portanto, os interessados não devem deixar para a última hora", adverte o secretário Flávio Piacenti Junior.Os interessados em frequentar as aulas de Educador Social, Costureiro, Salgadeiro, Manicure & Pedicure, e Porteiro e Vigia deverão se inscrever na secretaria do Senac, nos dias assinalados (segunda e terça-feira), das 9 às 18h30, apresentando RG, CPF e comprovante de escolaridade. As aulas ocorrerão no Centro do Empreendedor (salas do CTMO e do Espaço Empresarial) e Lar Beneficente Celina.