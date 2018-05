Encontro será realizado nesta quarta-feira (30/5), às 11h, no auditório da Secretaria da Cidade, com a presença de autoridades e lideranças do município

publicado em 28/05/2018

Prefeitura convida comunidade para nova reunião sobre o Desfile Cívico 2018 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Com o objetivo de dar continuidade aos preparativos para o Desfile Cívico de 2018, a Prefeitura de Votuporanga convida autoridades, lideranças e todos os demais interessados para uma nova reunião a respeito das festividades do 81º aniversário do município. O encontro será realizado nesta quarta-feira (30/5), às 11h, no auditório da Secretaria da Cidade, localizado na rua São Paulo, n° 3741 (Patrimônio Velho), anexo ao Procon e próximo ao Paço Municipal.Após o sucesso do Desfile Cívico realizado em 2017, em comemoração aos 80 anos de Votuporanga, o prefeito João Dado confirmou que voltará a promover o evento neste ano, no feriado do dia 8 de agosto, com início às 9h, na rua Amazonas.Durante a reunião desta quarta-feira, serão discutidos e apresentados mais detalhes a respeito da programação das festividades e toda a comunidade está convidada a acompanhar as tratativas.De acordo com o prefeito João Dado, “o Desfile Cívico é um evento simbólico para toda a população, pois faz parte da história da cidade e ocupa um lugar especial na memória dos votuporanguenses”.“Neste ano, nossa gestão está novamente trabalhando para manter viva essa tradição e contamos com a participação das instituições locais e de toda a sociedade para que, mais uma vez, possamos oferecer uma excelente festa a todos”, afirmou o chefe do executivo.A reunião é aberta a todos e os interessados devem comparecer para confirmar a participação.