Quatro máquinas galoneiras serão cedidas provisoriamente para realização dos cursos

publicado em 30/05/2018

Prefeitura cede máquinas de costura para Senai ofertar curso industrial gratuito (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Visando ampliar cada vez mais as oportunidades de qualificação profissional para a população de Votuporanga, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, firmou parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) para realização de curso de Costura Industrial gratuito que deverá ser ofertado nos próximos meses.O prefeito João Dado, acompanhado do Secretário Flávio Piacenti Junior, assinou o Termo de Cessão de Uso de quatro máquinas de costura galoneiras. Do outro lado, representando o Senai, o diretor da unidade de Votuporanga, Cesar Ferraiolo Batista, e o assistente de Apoio Técnico, Álvaro da Silva."O curso básico de costura já ofertamos por intermédio da parceria com o Senac e agora conseguimos também a oferta deste curso industrial que vai auxiliar na inserção destes profissionais no mercado de trabalho", explicou o Secretário.“Sabemos da quantidade de fábricas de confecção existentes em Votuporanga e o número de profissionais autônomas que prestam serviços na área. Foram esses fatores que nos motivaram a firmar essa importante parceria, já que estamos contribuindo diretamente para o aperfeiçoamento profissional e, consequentemente, geração de renda a diversas famílias votuporanguenses”, ressaltou o Prefeito João Dado.