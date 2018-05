Mais de 1.400 famílias que residem em bairros daquela área serão contempladas com novo acesso que contribuirá para mobilidade urbana da região

publicado em 15/05/2018

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado reuniu imprensa, vereadores e secretários municipais no fim da tarde desta terça-feira (15/5), em seu Gabinete, para anunciar o início da obra de construção de um novo e importante acesso ao Residencial Parque Boa Vista pela Rodovia Euclides da Cunha (SP 320), próximo ao Auto Posto Trevão.

Mais de 1.400 famílias que residem em bairros da região Noroeste da cidade, entre eles Carobeiras, Moriá, Vida Nova e outros, serão contempladas com o novo acesso que contribuirá para melhoria da mobilidade urbana.

“A partir desta obra, teremos acesso facilitado para toda aquela região da cidade, com comércios, indústrias, enfim, haverá um desenvolvimento econômico na região noroeste em decorrência desse acesso pela Rodovia Euclides da Cunha. Foram cinco anos de negociações e entendimentos com o DER [Departamento de Estradas de Rodagens], queremos agradecer ao superintendente Ricardo Volpi e ao nosso então secretário dos Transportes, Laurence Lourenço, que são de Votuporanga e muito nos ajudaram nesta conquista”, disse o prefeito João Dado.

Mais de 13 mil m² de pavimentação e quase 8 mil m² de calçamento serão executados pela empresa vencedora da licitação, a CMB Construtora Moraes Brasil Ltda, que estava representada no ato pelo empresário Gilberto Moraes. A Prefeitura investirá mais de R$ 870 mil de recursos próprios na obra que deverá ser concluída em oito meses, de acordo com o contrato. “Essa é uma obra acalentada há muitos anos, começou no governo anterior, que havia feito uma parte da infraestrutura urbana daquele loteamento, e estamos agora investindo com recursos próprios do município na conclusão destas obras e construção do novo acesso”, complementou o prefeito.

A infraestrutura do bairro está sob responsabilidade da Prefeitura como contrapartida da desapropriação da área onde foram construídas as 330 casas do Residencial Parque Boa Vista II, entregue pela Prefeitura no final de 2014, que era de propriedade do mesmo loteador. Naquela ocasião, as casas foram construídas por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, por isso, a área do loteamento foi doada pela Prefeitura.