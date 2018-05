Cursos de qualificação e atendimentos odontológicos estão disponíveis aos trabalhadores assistidos pelo programa

publicado em 29/05/2018

Prefeitura apresenta benefícios aos bolsistas do Votuporanga em Ação (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura apresentou benefícios aos bolsistas do Votuporanga em Ação na manhã desta segunda-feira (28/5), no auditório da Câmara Municipal.O Secretário Gilvan Carlos dos Santos, acompanhado de representes do Senac e da Secretaria de Administração da Prefeitura, informou que os bolsistas têm acesso a cursos gratuitos de qualificação profissional ofertados pelo Senac Votuporanga, por intermédio da parceria existente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também a atendimentos odontológicos prestados pelo Odonto Móvel, da Secretaria Municipal de Saúde.Três novos cursos serão abertos dentro do Programa Senac de Gratuidade: Auxiliar de Recursos Humanos, Recepcionista e Atendente de Farmácia. As inscrições poderão ser feitas nos dias 02 e 03 de julho, das 9h às 18h30, na unidade do Senac. As aulas serão realizadas no período noturno, na sede do Centro do Empreendedor da Prefeitura.Odonto MóvelPensando ainda na saúde dos trabalhadores, o Secretário Gilvan Carlos dos Santos também anunciou parceria com a Secretaria de Saúde para atendimento dos bolsistas aos finais de semana.O Odonto Móvel é um projeto implantado pelo prefeito João Dado que tem como meta levar atendimentos odontológicos aos alunos matriculados em escolas municipais. A unidade móvel possui aparelhos para procedimentos odontológicos, sala de esterilização com autoclave, rampa de acessibilidade para locomoção e tratamento de pessoas com necessidades especiais e geradores capazes de atender em locais onde não há eletricidade. Ele é composto por dois consultórios climatizados e equipados com aparelhos de última geração adequados para qualquer tipo de prática odontológica.“A vaga de emprego que oferecemos aos bolsistas tem como objetivo auxiliá-los no processo de reinserção no mercado de trabalho e de recuperação de sua autoestima. Desta forma, temos consciência do nosso papel na formação destes profissionais não só no campo funcional como também, enquanto cidadãos, e buscamos sempre parcerias desse tipo para atingirmos esses objetivos”, disse Gilvan.