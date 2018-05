As inscrições estão abertas e seguem até o dia 18 de maio, sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade. Interessados com idade entre 8 e 12 anos devem procurar o Fundo Social que atende no Paço Municipal (Rua Pará, 3227), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Para a inscrição, serão necessários os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, comprovante de endereço, carteira de vacina, histórico escolar e informar os números de roupa e calçado que a criança usa.

O Fundo Social de Solidariedade do Município selecionará os alunos levando em conta o caráter socioeconômico familiar.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho destaca que o projeto tem como foco a promoção da qualidade de vida, prevenção da criminalidade e violência, através de um conjunto estruturado de políticas públicas voltadas para a inclusão social, integração e mobilização comunitária. “Esse conjunto de ações tem como eixos principais a defesa da vida, o respeito à cidadania e a garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes”, destaca.

As atividades do projeto são realizadas todos os sábados, das 8 às 12h, nas dependências do Tiro de Guerra. Entre as ações desenvolvidas com o grupo estão: Noções Básicas de Ordem Unida, Ética e Civismo, Acompanhamento Escolar, Noções de Primeiros Socorros, Educação para o Trânsito, Educação Ambiental, Educação Antidrogas e Visitas à Câmara Municipal. Os integrantes do grupamento de Soldados Mirins também são multiplicadores dessas atividades em eventos como desfiles e atividades cívicas.

A previsão do Fundo Social de Solidariedade é que a aula inaugural da nova turma ocorra no dia 3 de junho. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700, ramal 9742.

Histórico

A formação da primeira turma do projeto Soldado Mirim ocorreu em 2017. "Na época, fomos procurados pelo sargento Heroíto, chefe de instrução, que nos apresentou o projeto, que veio ao encontro das nossas linhas de atuação, quanto ao atendimento e respeito aos direitos das crianças e adolescentes, oportunizando ações que possam, de fato, contribuir para o seu desenvolvimento emocional e cívico", explica o prefeito João Dado.

Dado destaca ainda o esforço conjunto das secretarias municipais da Cidade e Assistência Social, da Polícia Militar (Ambiental e Corpo de Bombeiros) e do Áquila Clube de Tiro, com profissionais, policiais, atiradores do TG e colaboradores, proferindo palestras e atividades diversas para os jovens selecionados para o programa.