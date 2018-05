A Secretaria Municipal de Administração esclarece que o único concurso em andamento é o 003/2017, cujo o resultado de uma das etapas foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, na última quinta-feira (10/5).

Ainda de acordo com a pasta, desde o início da atual gestão, foram realizados três concursos públicos (001/2017, 002/2017 e 003/2017) e um processo seletivo (001/2017), todos eles estão em vigência.

A Prefeitura orienta que os cidadãos se certifiquem da veracidade dos concursos disponibilizados pela Administração, consultando os editais oficiais, disponíveis no site www.votuporanga.sp.gov.br. Ao acessar o endereço eletrônico, basta clicar no link “Cidadão” e, em seguida, no item “Concursos”.