publicado em 30/05/2018

Parceria com iniciativa privada foi apresentada à imprensa e aos vereadores na tarde desta quarta-feira (30) (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Mônica Pesciotto de Carvalho, recebeu nesta quarta-feira (30/5) a doação de um veículo que será adaptado para o Castra Móvel. A conquista se deu através de mais uma parceria com a iniciativa privada, desta vez, representada pela empresa Astra Turismo. O anúncio foi realizado no Gabinete da Prefeitura com a presença de secretários municipais, vereadores e imprensa.

“O ônibus possui avaliação de R$ 68 mil e será adaptado por meio de recurso direcionado pelo Deputado Federal Ricardo Izar. Esta é, sem dúvida, uma conquista para nossa gente e para a causa animal, que vem consolidar mais um equipamento de castração de animais num regime de mobilidade, indo até os bairros e proporcionando mais facilidade e proficuidade na prestação deste serviço para conseguirmos alcançar o objeto de controlar a população desses animais domésticos”, explicou o prefeito João Dado.

O Prefeito também comentou sobre a implantação de várias ações relacionadas à causa animal que estão sendo adotadas. “Temos o Centro de Proteção da Vida Animal que está em fase de implantação e junto com ele diversos projetos voltados ao cuidado e à proteção dos animais, tanto domésticos como silvestres, para desenvolvermos ao longo da nossa gestão. Desde quando elaboramos o nosso plano de governo nos dedicamos para proporcionar melhorias nas condições de vida e saúde dos nossos amigos de pelo”.

Doação de área

A conquista foi motivada como contrapartida de interesse social já que a empresa doadora recebeu uma área localizada no 6º Distrito Empresarial, com cerca de 4 mil m², em obediência aos termos da Lei Municipal 6.088, de dezembro de 2017.

“É um sonho que está se realizando já que nós almejávamos há muito tempo uma área para que pudéssemos crescer e, com isso, gerar também mais empregos para Votuporanga. Sabendo das necessidades do Município, é um prazer termos a oportunidade de contribuir com essa cidade que tanto amamos”, disse o proprietário da empresa, Paulo César.

Desde o início do ano passado, a gestão do prefeito João Dado vem desenvolvendo uma política para incentivar o crescimento das empresas de Votuporanga, proporcionando, consequentemente, crescimento na economia da cidade. Desta forma, em dezembro de 2017 foi aprovada uma nova lei que estabeleceu a Política de Desenvolvimento Econômico do Município de Votuporanga e criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDE) e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico (FUMDEC).