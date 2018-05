O programa prevê recursos anuais para compra direta de alimentos produzidos por agricultores familiares, permitindo aumento da renda através do fornecimento de produtos para o mercado institucional por intermédio da Companhia. Num outro viés, o PAA também tem como objetivo dar oportunidade de acesso a alimentação adequada e saudável às famílias em situação de vulnerabilidade alimentar.

"Os alimentos são adquiridos com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e destinados ao abastecimento da rede socioassistencial e de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como o Banco de Alimentos, por exemplo, que repassa para entidades e instituições que atendem pessoas em situações de vulnerabilidade", explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, que também participou da reunião.

“Temos que proteger esse setor da sociedade responsável por colocar alimentos na mesa de cada uma de nossas casas. Se os agricultores migrarem para a cidade e abandonarem o campo, não teremos o que comer”, ressaltou o prefeito João Dado.

Investimentos

O prefeito relembrou que desde quando era deputado sempre lutou por melhorias nas políticas voltadas à agricultura familiar. Conquistou recursos do Ministério do Desenvolvimento Social para aquisição do caminhão-baú, refrigerado e isotérmico, utilizado pelo Banco de Alimentos para transportar os produtos de maneira segura e adequada, com capacidade de até cinco toneladas.

Além disso, Dado também destinou recursos para construção da Casa do Produtor Rural como fomento e incentivo às ações das cooperativas.

Mercadão

Para o futuro, João Dado apresentou aos produtores a meta de restaurar e reativar o antigo Mercadão Municipal onde os agricultores familiares poderão comercializar seus produtos diretamente à população e, desta forma, garantir o sustento de suas famílias.

“Toda cidade que tem um Mercadão tem alimentos baratos e de qualidade, porque os agricultores não precisam investir em transporte dos alimentos e podem comercializar seus produtos diretamente ao consumidor final, sem atravessadores. O resultado disso é a oferta de alimentos mais saudável à população e a sustentabilidade da agricultura”, finalizou o prefeito.