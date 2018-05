Encontro reuniu representantes de diversas instituições da cidade nesta quarta-feira (30/5); grupos interessados ainda podem participar do evento

publicado em 30/05/2018

Prefeito faz nova reunião sobre o Desfile Cívico 2018 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã desta quarta-feira (30/5), o prefeito João Dado esteve com autoridades, lideranças e representantes de diversas intuições de Votuporanga para tratar a respeito do Desfile Cívico 2018. O encontro foi realizado no auditório da Secretaria Municipal da Cidade, com o objetivo de dar continuidade aos preparativos para as festividades do 81º aniversário do município.Durante a reunião, o prefeito reforçou que o Desfile Cívico está confirmado para o feriado do dia 8 de agosto (quarta-feira), com início às 9h, na rua Amazonas. O Chefe do Executivo também aproveitou a oportunidade para pedir o apoio da comunidade na realização do evento, que já contou com grande adesão popular em sua última edição, no ano de 2017.“Neste ano, estamos trabalhando para oferecer um espetáculo ainda maior para a nossa gente. Queremos manter viva essa tradição e gostaríamos de convidar grupos que tenham interesse em participar do Desfile a entrar em contato conosco, para também fazer parte dessa grande festa”, ressaltou o prefeito.Além de equipes de diversas secretarias da Prefeitura, também participaram do encontro desta quinta-feira representantes de instituições como: Centro Social de Votuporanga, Associação Motor Racing, Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), Escola de Educação Passo a Passo, Colégio Adventista, Associação Cultural “Zequinha de Abreu”, Clubes de Desbravadores Brisas Suaves e Bethel, Clube de Aventureiros Estrelinhas, Cooperativa Agropecuária dos Apicultores da Região Noroeste de São Paulo (Coapinsp), Superintendência da Polícia Técnico-Científica de Votuporanga e Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga.Grupos e instituições que desejarem participar do Desfile Cívico 2018 ainda podem entrar em contato com o Departamento de Cerimonial e Comunicação da Prefeitura de Votuporanga, por meio do e-mail: comunica@votuporanga.sp.gov.br.