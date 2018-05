João Dado esteve com novo Secretário de Estado de Esportes, Lazer e Juventude, Cacá Camargo, para oficializar o repasse de R$ 450 mil

publicado em 29/05/2018

Prefeito assina convênio com Estado para realização dos Jogos Regionais (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado esteve em São Paulo nesta segunda-feira (28/5) e, entre os compromissos de sua agenda, esteve a assinatura do convênio com o Governo do Estado para repasse de R$ 450 mil que serão utilizados na realização da 62ª edição dos Jogos Regionais em Votuporanga, para acontecer entre 16 e 29 de julho.O novo Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Cacá Camargo, foi quem assinou o documento, na companhia do Coordenador de Esporte e Lazer, Gabriel Carvalho Santacreu e da Executiva Pública da Secretaria, Sueli Aparecida Marrasquim. O prefeito João Dado também estava acompanhado do secretário de Esportes e Lazer do Município, José Ricardo Rodrigues da Cunha. “Dentre as sete cidades-sedes da competição, Votuporanga foi a primeira a assinar o convênio dos Jogos Regionais, porque estávamos com toda a documentação pronta e correta”, ressaltou o Secretário Municipal.A verba destinada ao munícipio será utilizada para custear itens como locação de equipamentos para práticas esportivas, ajustes elétricos, locação de mobiliário, alimentação e adequação de estruturas e alojamentos para a recepção de árbitros e atletas durante as competições.Centro de Formação em NataçãoAproveitando a oportunidade do encontro com o novo Secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Cacá Camargo, empossado na última semana pelo governador Márcio França, o prefeito João Dado também reiterou a importância da renovação do convênio com a SELJ para manutenção das atividades do Centro de Formação Esportiva em Natação existente em Votuporanga.“Temos centenas de atletas em fase de formação e em altos níveis de competição que levam o nome da cidade para todo o País. É um projeto de extrema importância para nossas crianças e jovens que estão focando suas energias na prática esportiva”, ressaltou o Prefeito.Atualmente a equipe conta com mais de 350 nadadores divididos entre equipe principal, de aperfeiçoamento e de iniciação. Só em 2017, foram conquistadas mais de 2,2 mil medalhas, sendo 804 de ouro, 677 de prata e 728 de bronze. O convênio deverá ser renovado em novembro.Sobre os Jogos RegionaisEntre os dias 16 e 29 de julho, a 62ª edição do Jogos Regionais promete trazer a Votuporanga cerca de 6 mil atletas de 26 modalidades esportivas, vindos de mais de 60 cidades vinculadas às Delegacias Regionais de Esportes e Lazer de Araçatuba e São José do Rio Preto, pertencentes à 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Os Jogos serão disputados em duas categorias: livre e até 20 anos (para competidores nascidos a partir de 1998).Os atletas ficarão alojados em escolas das redes municipal e estadual de ensino, que estarão em período de férias durante a realização das disputas. Todas as competições serão abertas ao público, com entrada gratuita para toda a comunidade.Na categoria livre, participarão dos Jogos equipes das seguintes modalidades: atletismo, atletismo ACD (Atletas com Deficiência), badminton, basquete, biribol, bocha, capoeira, ciclismo, damas, futsal, futebol feminino, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, malha, natação, nação ACD, taekwondo, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.Já a categoria até 20 anos será disputada por equipes de: badminton, basquetebol, damas, futebol masculino, futsal, handebol, skate street, tênis, tênis de mesa, voleibol e xadrez. As exceções serão as equipes da ginástica artística feminina e masculina, que trarão atletas com idade máxima entre 14 e 16 anos, respectivamente.O Congresso Técnico dos Jogos, previsto para o dia 2 de julho, reunirá chefes das delegações participantes para a apresentação das normas e regulamentos, recebimento das fichas de inscrição dos atletas e sorteio dos grupos.