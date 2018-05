Dentro de uma nova filosofia de trabalho que é a parceria público/privada para a conquista de equipamento sociais, o Prefeito assinou o Termo de Compromisso com o empresário Raul Antônio Quaresma Henriques da QH3 Empreendimentos Imobiliários para um novo Centro de Educação Municipal Infantil (CEMEI) junto ao Condomínio Kota Bulan, que em breve será construído às margens da vicinal Herberth Vinícius Mequi, próximo à Iha do Pescador. O empresário se comprometeu a executar a obra e fazer a doação do prédio ao município que, por sua vez, ficará responsável pelo mobiliários e recursos humanos.

“Votuporanga vive um efetivo desenvolvimento e, a nossa ideia, é dividir com os loteadores esta responsabilidade de garantir creches para seus novos moradores. É uma proposta em que todos ganham. Por um lado, o cidadão que terá unidades de ensino bem próximas, por outro o loteador que valoriza seu empreendimento e a Prefeitura que economiza recursos e cumpre com o papel de manter as crianças atendidas”, observou João Dado.

O Kota Bulan é o terceiro residencial que se compromete com o Prefeito para a construção de creches. O primeiro foi a Pacaembu Construtora, que fará a obra no Vida Nova 2; e o segundo foi a empresa R.M. Debiazzi Empreendimentos Imobiliários, responsável pelo Residencial Figueira próximo ao Sonho Meu.

O Secretário de Planejamento, Jorge Seba, falou sobre o Kota Bulan e outras parcerias que o empreendedor assinou com o município para viabilizar obras de acessibilidade ao Condomínio, incluindo abertura de ruas que dão acesso direto entre os bairros da Zona Norte.

Presente na coletiva, a primeira-dama Mônica, a Secretária de Educação Dr Encarnação Manzano, o Presidente da Câmara Osmair Ferrari parabenizaram a todos por pensarem no crescimento de Votuporanga de forma planejada e defendendo os interesses da comunidade.

Também testemunharam a assinatura do Termo de Compromisso os loteadores Valdir Nadoti da Nadoti Empreendimentos e Élcio Gonzales Lopes da Magon Construtora. A área de aproximadamente 38 mil m² abrigará cerca de 600 moradias no modelo sobrado com diversas áreas de convivência seguindo linhas modernas e inovadoras de engenharia e arquitetura.

Recapeamento

Também nesta manhã o Prefeito João Dado fez a assinatura da Ordem de Serviço com o Secretário de Obras, Gilmar Aurélio e a empresa licitada para recapeamento de algumas ruas dos bairros São João e Estação com o investimento de R$ 200 mil liberados pelo Governo do Estado, por meio de indicação do Deputado Estadual Gilmar Gimenes.

Reforma Mário Covas

Outra obra anunciada foi a reforma do Ginásio Mário Covas, na Zona Norte. O Prefeito assinou a Ordem de Serviço com o Secretário de Obras, Gilmar Aurélio para reforma do complexo num investimento de R$ 150 mil, divididos entre Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo, por meio de convênio conquistado pelo prefeito.

Entre os trabalhos previstos no projeto estão instalação de placares eletrônicos na quadra e no campo de malha, bebedouro, forro de PVC no campo de malha; reforma dos vestiários da quadra, da sala multiuso e do campo de futebol; substituição de portas, esquadrias e luminárias; entre outras coisas. As obras devem começar nos próximos dias.

O prazo de vigência do contrato é de seis meses, no entanto, uma primeira etapa da obra será concluída até a realização dos Jogos Regionais e a segunda etapa terá início logo após o término da competição, sem interferir no andamento das partidas realizadas no Complexo.

“As melhorias a serem executadas no Ginásio serão importantes não só para a realização dos Jogos Regionais que Votuporanga sediará em julho como, também, para os projetos esportivos já desenvolvidos pelas diversas modalidades que oferecemos gratuitamente a toda população. Sabemos que com os locais adequados também contribuímos com o incentivo às práticas esportivas das crianças e dos jovens na formação da nossa Geração Esporte”, reforçou o prefeito João Dado.