A administração municipal planeja não limitar a instalação das coberturas nas 25 paradas de ônibus, mas em todos os bairros do perímetro urbano até o final da gestão

publicado em 28/05/2018

Prefeito anuncia a cobertura de 25 pontos de ônibus em Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Atendendo a uma necessidade da população que utiliza o serviço de transporte coletivo público, o Prefeito João Dado anunciou nesta semana a cobertura de 100% dos pontos de ônibus de Votuporanga até o final de sua gestão. Neste momento, 25 deles passarão por uma reestruturação, que contempla a cobertura dos pontos para abrigar adequadamente os usuários do transporte coletivo, a construção de rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência, assim como a instalação de duas tomadas para a recarregar baterias de celulares em cada um desses pontos, oferecendo mais comodidade aos cidadãos que utilizam o espaço.Esses locais são muito frequentados em horário comercial. “Com essa cobertura os passageiros terão um local seguro e mais confortável para se protegerem dos maus tempos, seja naqueles dias chuvosos ou de sol escaldante. O nosso objetivo é aliar as adaptações estabelecidas no plano de mobilidade urbana à uma necessidade dos usuários do transporte coletivo da nossa cidade”, destacou o Prefeito.Outra novidade desta reestruturação é a disponibilização de tomadas nesses pontos que receberão a cobertura. “Já pensou poder recarregar o celular enquanto espera o ônibus? Essa é uma das grandes facilidades que passarão a compor esse novo projeto, o que tornará muitas vezes os deslocamentos mais agradáveis”, ressalta Dado.Conforme a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, responsável por essas melhorias nos pontos de ônibus de Votuporanga, o município possui atualmente uma média de 165 pontos para parada de transporte coletivo, 60 deles já são cobertos. Com instalação da proteção nesses 25 locais, o município contará com mais de 50% desses pontos protegidos. Além disso, todos os pontos contemplados contarão com a construção de rampas visando garantir as condições de acessibilidade aos usuários com necessidades especiais. “O serviço nesses 25 pontos do sistema de transporte coletivo foi aprovado pela Câmara Municipal na última sessão ordinária, seguindo para o processo licitatório já nos próximos dias, o que prevê o início das obras de melhoria”, detalha João Dado.O Prefeito explica ainda que a administração municipal planeja não limitar a instalação das coberturas nas 25 paradas de ônibus, mas em todos os bairros do perímetro urbano, atendendo a 100% delas. “A proposta é chegar a todos as regiões da cidade, dentro das ações previstas para o segmento de ordem urbana, conforme o Plano de Mobilidade Urbana elaborado em 2017 pelo nosso município”.