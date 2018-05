O pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo participa de uma reunião no auditório do Sindicato Rural, às 18h

publicado em 18/05/2018

Encontro: João Doria Junior (PSDB) estará em Votuporanga no início da noite de hoje (Foto: Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPrefeitos, vereadores e lideranças políticas da cidade e região devem recepcionar hoje João Doria Junior (PSDB), pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo. Em Votuporanga, ele participa de uma reunião no auditório do Sindicato Rural a partir das 18h.O presidente do Diretório Municipal da sigla, o deputado estadual Carlão Pignatari, organiza a visita de Doria na Região Noroeste, que passará também por São José do Rio Preto e Fernandópolis.Entre as lideranças locais, devem comparecer o ex-prefeito Junior Marão e o vereador Sílvio Carvalho, o Silvão, membros do partido em Votuporanga.A passagem de Doria pela região começa em São José do Rio Preto. Ele terá um encontro com jornalistas, às 14h30, da Band Paulista, no Plaza Avenida Shopping; depois segue para o SBT. No jornal Diário da Região, ele termina a série de entrevistas.Logo em seguida, já em Votuporanga, às 18h, o encontro será no auditório do Sindicato Rural, ao lado do prédio do futuro shopping, na avenida Nasser Marão.Em Fernandópolis, além de encontrar lideranças da cidade e região, Doria visitará a Expô, às 20h.Um dos objetivos da visita do pré-candidato, conforme Carlão, é firmar parcerias na região. “É um momento importante para a política do Brasil, que necessita apresentar lideranças sérias e comprometidas com as causas da população. Precisamos nos unir a lideranças que têm propostas para melhorar a qualidade de vida da população”, apontou Carlão.