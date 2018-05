Por 2 a 1, a Comissão optou pela cassação do parlamentar; processo será votado na próxima segunda-feira

publicado em 07/05/2018

O processo de cassação do vereador Dr. Hery Kattwinkel (PTC) será votado segunda-feira (14) (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

No início da noite desta segunda-feira (7), a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Votuporanga apresentou o parecer sobre o processo de cassação do vereador Dr. Hery Kattwinkel (PTC). Por 2 a 1, a Comissão optou pela cassação do parlamentar, que fez um discurso em tom de despedida na sessão ordinária de hoje.

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar é formada pelos vereadores Daniel David (PV), que é o presidente, Dr. Ali (PV) e Chandelly Protetor (PTC). Ao jornal A Cidade, o presidente da Casa de Leis, o vereador Osmair Ferrari (PP), explicou que Daniel e Ali foram favoráveis à cassação, enquanto Chandelly pediu prorrogação do processo por mais 30 dias, no entanto foi voto vencido.

Assim como já noticiado pelo A Cidade, a votação do processo de cassação de Hery será na próxima sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (14), a partir das 18h.

Em sua fala, Hery disse que “talvez” aquela seria uma de suas últimas falas na tribuna do Legislativo. “Assim como José foi traído pelos seus irmãos, às vezes somos traídos por alguns pares que se fingem de amigos, de honrar aquilo que se propôs”, falou. O legislador disse que o processo de cassação o deixa indignado, porém ele acredita muito no retorno à Casa de Leis.

Hery contou também que os dois votos que optaram pela cassação são de membros do Partido Verde. “PV que tem vários cargos nas secretarias das cidades”, comentou.

Na segunda-feira (14), 15 vereadores votarão pela cassação ou não do mandato do vereador Dr. Hery. Caso dois terços da Câmara Municipal, portanto 10 vereadores, votarem a favor da cassação, Hery perde o mandato. O vereador precisa de seis votos para permanecer no cargo. Na votação, 15 parlamentares votarão. O suplente do Dr. Hery, Antônio Alberto Casali, será convocado e votará no processo.