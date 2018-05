Se confirmado o início da operação, voos sairiam diariamente às 4h30 da cidade com conexão às 5h25 em Ribeirão Preto

publicado em 22/05/2018

Passaredo apresentou operação de voo para lideranças e comunidade em geral (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade)

Fábio Ferreira

Na manhã desta terça-feira (22) a Passaredo Linhas Aéreas apresentou para lideranças de Votuporanga e região, empresários e comunidade em geral o plano para viabilizar o início da operação de voos do Aeroporto Estadual “Domingos Pignatari”. Caso seja concretizado o negócio, Votuporanga teria voos diretos de Ribeirão Preto para 10 destinos nacionais. Os voos sairiam da cidade às 4h30 com conexão às 5h25 em Ribeirão Preto.

De Ribeirão, as possibilidades são de conexões para Belo Horizonte (com chegada às 7h10), Guarulhos (às 7h15), Rio de Janeiro (às 7h40), Brasília (às 8h35), Barreiras (às 10h40), Goiânia (às 10h50), Salvador (12h55), Palmas (às 13h20), Vitória da Conquista (às 13h50) e Araguaína (às 14h45). Para os voos de retorno a Votuporanga, estes sairiam diariamente de Ribeirão Preto às 23h45 com chegada prevista no município às 0h35. Entre as vantagens

Além desses voos diretos da Passaredo, o passageiro de Votuporanga terá a opção de se conectar à malha nacional e internacional da Latam e Gol em Brasília e Guarulhos, seja através da Passaredo ou diretamente nos portais das companhias aéreas, pois o Aeroporto de Votuporanga será aberto para todos os destinos.

Entre as vantagens destacadas pela Passaredo durante a apresentação do plano de operação em Votuporanga estão a possibilidade de desembarque nos destinos em horários comerciais e também estacionamento gratuito no aeroporto nos três primeiros meses.

Quando começa?

Ainda não há uma definição quanto ao início da operação de voos em Votuporanga. Para viabilizar o negócio, a Passaredo pede que lideranças, entidades e empresários do município e da região garantam pelo menos a compra de 1.000 passagens por mês. Este é o número de passagens que a Cia Aérea espera vender para conseguir financiar os voos no aeroporto de Votuporanga.

De acordo com o Diretor Executivo da Passaredo, Eduardo Busch, assim que a cidade e a região garantirem este número de passagens compradas e firmarem um acordo, a Passaredo inicia a operação dos voos em cerca de 45 dias em Votuporanga.

“Nós temos um namoro antigo com Votuporanga. Desde 2004 a empresa já vem conversando com líderes do município, em 2009 caminhamos forte com o prefeito Junior Marão, na época não era o momento, não deu certo, mas agora acreditamos que a hora chegou. A Passaredo precisa em torno de 40 passageiros embarcados por voo para viabilizar o projeto. Diante do tamanho da região, da quantidade de empresas e indústrias, a gente acredita que isso seja possível”, afirmou Eduardo Busch.

Quanto irá custar a passagem?

De acordo com a apresentação do diretor executivo da Passaredo, o valor médio das passagens de Votuporanga para destinos como São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro seria de R$ 600 por trecho. Mas isso não significa que as passagens custarão este preço. Isto pode variar de acordo com promoções e outras operações da companhia aérea. O A Cidade apurou que a expectativa é que o valor da passagem seja de aproximadamente R$ 300 por trecho, mas isto dependeria de uma série de fatores.

“O objetivo deste evento foi de conscientizar o pessoal da importância do projeto e trazer o usuário para o avião. Não adianta ter interesse político, não adianta e empresa ter interesse de colocar a operação em prática, se não tivermos o passageiro. O motivo desta apresentação é sensibilizar as pessoas para usarem o aeroporto local uma vez que ele estará disponível para voos diários”, explicou Eduardo Boschi.

Estudo

Segundo revelou o Diretor Executivo da Passaredo, a companhia aérea tem um estudo que cerca de 25% a 30% da demanda de embarques do aeroporto de São José do Rio Preto são de pessoas da região de Votuporanga. Em número, este percentual representa cerca de 700 pessoas que hoje utilizam o aeroporto de São José do Rio Preto, mas teriam no futuro a opção de Votuporanga como opção de aeroporto mais próximo para embarque.

“Então a ideia é que a gente consiga absorver pelo menos 50% deste número, que seria mais que o suficiente para viabilizar a operação em Votuporanga”, afirmou Eduardo Busch. A aeronave que irá operar em Votuporanga caso o negócio seja concretizado tem capacidade para 68 lugares. A expectativa da Passaredo é que os voos tenham pelo menos 40 lugares ocupados diariamente.