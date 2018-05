Para o A Cidade, o gerente do Parceirão, Givanildo Donizete da Silva, disse que o posto está de portas fechadas

publicado em 26/05/2018

No pátio do local, segundo os trabalhadores, já tem cerca de 300 caminhões (Foto: Divulgação)





Aline RuizDesde segunda-feira (21), o Autoposto Parceirão tem demonstrado total apoio à greve dos caminhoneiros. No pátio do local, segundo os trabalhadores, já tem cerca de 300 caminhões parados e diariamente também recebe a população, que chega para entregar doações e apoiar a manifestação.Para o A Cidade, o gerente do Parceirão, Givanildo Donizete da Silva, disse que o posto está de portas fechadas. “Como estamos sem combustíveis, fechamos tudo e deixamos apenas o pátio para ser utilizado pelos caminhoneiros. Por aqui estamos disponibilizando chuveiro, alimentação, tudo que eles precisarem. Doações de alimentos estão chegando toda hora por aqui, a população também está apoiando o movimento”, comentou.