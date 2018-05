Comemorado neste domingo (13/5), o Dia das Mães contará com uma atração especial em Votuporanga. A partir das 20h30, a Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’” apresenta o concerto “O Som das Grandes Orquestras", no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada gratuita e aberta a toda a população.