Atividades, oferecidas gratuitamente a toda a comunidade, na última segunda-feira (dia 14), abordaram receitas low carb, vegetarianas e veganas

publicado em 17/05/2018

As oficinas culinárias promovidas pelo curso de Gastronomia da Unifev, na última segunda-feira (dia 14), foram sucesso de público. As atividades gratuitas, realizadas em dois períodos diferentes, fizeram parte da 9ª edição do Festival Gastronômico de Votuporanga – edição Outono da graduação.

Seguindo o tema Gastronomia Alternativa, os participantes aprenderam a preparar diversas receitas low carb, vegetarianas e veganas, como espetinho de legumes com queijo coalho, coxinha assada, torta de brigadeiro de biomassa de banana verde, arroz de couve-flor e brownie sem glúten.

De acordo com a coordenadora da graduação, Profa. Ma. Maria Aparecida Viola Carvalho, as propostas superaram todas as expectativas. “Só temos a agradecer às pessoas que compareceram, em especial, à comunidade externa, que teve a oportunidade de conhecer o curso de Gastronomia da Unifev, bem como o Laboratório de Práticas Gastronômicas. Mostramos que é possível preparar refeições apetitosas e saudáveis em toda e qualquer situação”, completou.