Autarquia realizará cinco intervenções, entre as ruas Ponta Porã e Dr. Wolfran Wehinger, com o intuito de melhorar o abastecimento de água

publicado em 18/05/2018

Obras da Saev Ambiental interditam trechos da rua Amazonas e avenida Brasil a partir de segunda-feira (Foto: Divulgação)

A partir de segunda-feira (21/5), a Saev Ambiental realizará uma série de obras de interligação da adutora de água, em trechos da rua Amazonas e da avenida Brasil, a fim de melhorar o serviço de abastecimento no município. Ao todo, serão realizadas cinco intervenções nos cruzamentos da rua Amazonas com as ruas Ponta Porã, Amapá e Guaporé, e da avenida Brasil com as ruas Padre Anchieta e Dr. Wolfran Wehinger.A instalação de novas tubulações será realizada em apenas um cruzamento por dia, começando pela esquina da rua Amazonas com a Amapá. O trânsito será interrompido no período diurno, sendo imediatamente liberado após a execução do serviço. O término dos trabalhos está previsto para sexta-feira (25/5).As intervenções contarão com o apoio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança da Prefeitura de Votuporanga, a fim de minimizar o impacto das interdições.Após a conclusão das obras, a adutora PEAD 280 mm, que fornece água para a região compreendida entre a avenida Nove de Julho e a rua Fioravante Davanzo, contará com novas interligações, com o intuito de melhorar a distribuição de água do sistema.Com os cinco novos registros instalados, serão criadas novas opções de fornecimento e manobra de água para diferentes setores, beneficiando diversos bairros, como Santa Luzia, Jardim Orlando Mastrocola, San Remo, Cecap I, 2º e 3º Distritos Industriais, Vila Filomena, Parques Boa Vista I e II, Jardim das Carobeiras, Parque Residencial Ana Munhoz Alvares I e Belo Horizonte I e II.