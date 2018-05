O número de gatos abandonados nas ruas de Votuporanga impressiona

publicado em 11/05/2018

O número de gatos abandonados nas ruas de Votuporanga impressiona (Foto: Câmara)

O número de gatos abandonados nas ruas de Votuporanga impressiona. Os trabalhos de protetores independentes e ONGs ajudam a amenizar um pouco a situação, mas não é suficiente. Os voluntários dependem de doações e estão endividados na cidade, impossibilitados de fazer mais. Além disso, há a preocupação com o risco de problema de saúde pública.

"Quando vemos filhotes passando fome e doentes a gente se vê na obrigação de fazer algo para ajudá-los. Infelizmente não podemos ajudar todos. Precisávamos de uma ajuda maior para conseguirmos tirar estes animais desta situação", disse o vereador Chandelly

Em Votuporanga, a estimativa é que existam cerca de 2 mil animais abandonados, segundo a Sociedade Protetora dos Animais (SPAVO).

Para o edil, que defende a causa animal na Câmara Municipal, o envolvimento do poder público nesse trabalho precisa ser ainda maior, pois o programa de castração no município é muito pouco e não está resolvendo o problema do aumento da população felina. Segundo ele são vários pontos de abandono e algumas pessoas, covardemente, envenenam achando que essa é a solução.

"É preciso muito mais castrações começando pelos bairro mais carentes beneficiando famílias que não têm condições de pagar pela castração. Precisamos de mais ações e de mais atenção do poder público para a situação de gatos abandonados. Os animais se reproduzem muito rápido e existem a possibilidade de desenvolverem doenças, que podem ser transmitidas ao ser humano. É preciso implantar castração em massa, caso contrário irá piorar", observou