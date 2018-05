O veículo foi furtado no domingo, próximo ao Parque da Cultura

publicado em 07/05/2018

Moto furtada é encontrada pela ROCAM no meio da rua no Pozzobon (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicleta) da Polícia Militar de Votuporanga localizou uma motocicleta produto de furto durante patrulhamento pela Zona Norte da cidade, na tarde desta segunda-feira (7). O veículo foi furtado no domingo, próximo ao Parque da Cultura.Segundo informações da polícia, a equipe da ROCAM realizava patrulhamento com vista a furtos e roubos de veículos. Em determinado momento, em uma rua próximo ao Complexo Esportivo Mário Covas, no bairro Pozzobon, os policiais localizaram uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, de cor vermelha, abandonada na via.O veículo possuía as mesmas características de uma outra moto que teria sido furtada no domingo, na rua Francisco Ramalho de Mendonça. Após pesquisa do emplacamento, a polícia constatou que a mesma seria produto do furto registrado no domingo próximo ao Parque da Cultura.Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e conduzido para o 2º Distrito Policial, sendo restituído para o seu verdadeiro proprietário, uma vez que a moto não apresentava nenhum sinal de adulteração.A ocorrência foi atendida pela equipe da ROCAM, cabo Rodrigo e soldado Freire, com o apoio da viatura 16308, cabo Cândido e soldado Aranha.