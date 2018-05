Projeto prevê a instalação de 176 placas informativas verticais, indicando a localização de atrativos turísticos, serviços e equipamentos públicos

publicado em 24/05/2018

MIT: Prefeito autoriza início da instalação de sinalização turística em Votuporanga (Foto: Divulgação/A Cidade)













Na manhã desta quinta-feira (24/05), o prefeito João Dado reuniu secretários, vereadores, lideranças e imprensa em seu gabinete para anunciar o início de mais uma importante etapa da trajetória de Votuporanga enquanto Município de Interesse Turístico (MIT).Acompanhado da secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, do secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, e do presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Edson Genari, o prefeito assinou o termo de ordem de serviço para o início da execução do projeto de sinalização turística de Votuporanga.Desenvolvido por diversas secretarias da Prefeitura, com o apoio do Comtur, o projeto prevê, num primeiro momento, a instalação de 176 placas informativas verticais, indicando a localização de cerca de 40 pontos da cidade, incluindo atrativos turísticos e equipamentos e serviços úteis tanto aos visitantes quanto aos moradores do município, como hotéis, restaurantes e hospitais.“Confeccionadas nas cores marrom e azul, nossas placas seguem o padrão internacional, auxiliando na orientação de turistas e munícipes e, ao mesmo tempo, facilitando a identificação dos locais que integram o patrimônio histórico, cultural e turístico de Votuporanga”, ressaltou a secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp.Já o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, destacou que “além de promover uma importante divulgação dos espaços turísticos e de interesse público do município, a nova sinalização também servirá para informar os motoristas e pedestres, contribuindo para um tráfego mais seguro e ordenado”.Durante a ocasião, também estiveram presentes os vereadores Antônio Alberto Casali e Ednalva Azevedo e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município (FSSM), Mônica Pesciotto de Carvalho.EconomiaOs recursos para a instalação da sinalização turística são provenientes de um convênio com o Governo Estadual, assinado pelo prefeito João Dado no último mês de dezembro, e conquistado graças a um acordo firmado por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR) da Secretaria de Estado de Turismo.Inicialmente orçadas em R$ 255 mil, as obras necessárias para a execução do projeto de sinalização tiveram seu valor reduzido para R$ 155,4 mil, após a realização de processo licitatório.De acordo com o prefeito João Dado, “graças a essa economia de cerca de R$ 100 mil, em breve será possível ampliar a sinalização turística no município, abrangendo um total de 62 pontos espalhados por diversas regiões da cidade. Esse é mais um exemplo de como nossa gestão têm feito cada vez mais com menos”.“A ideia é de que futuramente possamos aumentar em até 25% o valor dos recursos repassados pelo Governo do Estado e, a partir desse aditivo, viabilizar a instalação de mais 40 placas verticais”, finalizou o prefeito.Eventos turísticosAlém da autorização para o início da instalação de sinalização turística em Votuporanga, também foi anunciada, nesta manhã, a participação do município em dois importantes eventos voltados para o Turismo.Entre os dias 19 e 21 de junho, Votuporanga estará representada na 18ª edição do Congresso do Turismo Paulista, a ser realizada no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo.Já no mês seguinte, a cidade sediará mais uma edição do Fórum Maravilhas do Rio Grande. O evento será realizado entre os dias 21 e 22 de julho, no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, e contará com a participação de representantes de toda a Região Turística Maravilhas do Rio Grande, composta, além de Votuporanga, pelos municípios de Fernandópolis, Mira Estrela, Cardoso, Indiaporã, Riolândia, Meridiano, Guarani D´Oeste, Ouroeste, Populina e Pedranópolis.