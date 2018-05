Ortopedista do Hospital, Dr. Daniel Brito, explicou que os traumas por acidentes estão mais intensos

publicado em 09/05/2018

Maio Amarelo: Santa Casa participa de lançamento da campanha (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga participou do lançamento da Campanha de Educação no Trânsito pelo Movimento Maio Amarelo, realizado nesta quarta-feira (9/5), no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura. Representando o Hospital, o ortopedista Dr. Daniel Brito explicou sobre os traumas por acidentes, que estão cada vez mais intensos.Dr. Daniel contou que a Sociedade Brasileira de Ortopedia considera os traumas como epidemia. “A maioria das vítimas é composta por jovens de 20 a 30 anos. As lesões estão cada vez mais graves. São fraturas expostas, perdas de membros de pessoas que muitas vezes estão em plena capacidade laboral”, disse.Ele afirmou que, ainda de acordo com a Sociedade, no período de 2003 a 2013, as vendas de moto aumentaram em 247%, enquanto a população cresceu 11%. “O motociclista é o nosso principal paciente, superando as vítimas de atropelamento”, complementou.O ortopedista ressaltou as consequências dos acidentes. “Há prejuízos sociais. A pessoa fica afastada do trabalho, muitas vezes precisa aposentar. O assistido faz uso de instrumentos e materiais caros, antibióticos, as internações são longas e envolve diversas especialidades da Medicina”, disse.O médico parabenizou a iniciativa. “A direção preventiva é necessária. Espero que esta campanha conscientize os motoristas com relação à preservação de vidas. Que a ação aconteça durante todo o ano”, finalizou. Em 2015, a Santa Casa atendeu 507 vítimas de acidentes. Já em 2016, o número subiu para 667 e, no ano passado, foram contabilizadas 673 assistências.Maio AmareloO Movimento Maio Amarelo tem por objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária na esteira da determinação da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) que editou, em março de 2010, uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito, o Maio Amarelo é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil.A intenção é colocar em pauta a segurança viária e mobilizar toda a sociedade para discutir o tema, estimulando o cidadão a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada um, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito. Ações do Maio Amarelo são desenvolvidas em todos os estados brasileiros e em outros 26 países nos cinco continentes.