A Prefeitura de Votuporanga lança, na próxima terça-feira (9/5), a edição de 2018 da Campanha de Educação no Trânsito pelo Movimento Maio Amarelo. Na ocasião, o prefeito João Dado receberá representantes de diversos segmentos da sociedade, a partir das 10h, no auditório do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

Durante a cerimônia, serão apresentados números sobre o setor e também as ações que são desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, visando a conscientização de condutores e pedestres, bem como a adoção de medidas preventivas, a fim de evitar acidentes nas vias da cidade e proporcionar um trânsito mais seguro para todos.

A campanha do Maio Amarelo é realizada em todo o país, numa ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil. O objetivo do movimento é colocar em pauta o tema da segurança viária e mobilizar toda a população, tendo como premissa a preservação de vidas no trânsito.





Campanha permanentes

Além de participar anualmente da Campanha de Educação no Trânsito pelo Movimento Maio Amarelo, a Prefeitura de Votuporanga também mantém campanhas educativas permanentes, com o intuito de sensibilizar e conscientizar pedestres e condutores de automóveis e motocicletas, bem como taxistas, mototaxistas, motoristas de vans, ônibus e micro-ônibus, ciclistas e demais meios de transportes.

Entre as iniciativas, destaca-se a campanha dos 4P – Pare Para o Pedestre Passar, que só no ano passado distribuiu mais de 15 mil itens pela cidade, incluindo placas de orientação, panfletos, kits e textos educativos para alunos da rede municipal de ensino. Também foram desenvolvidas ações com a utilização da “mãozinha do trânsito”, distribuição de bótons e materiais informativos nas principais ruas da cidade, além de palestras de agentes de trânsitos em diversas escolas e instituições do município.

Os números de trânsito registrados pela Prefeitura comprovam que as campanhas realizadas estão tornando os motoristas, ciclistas e pedestres de Votuporanga mais prudentes e conscientes. Só no último ano, foram aplicadas 9,1 mil multas a menos que em 2016, sem que houvesse flexibilização do sistema de fiscalização.

“Estamos focados em educar mais para punir menos e já temos notado os resultados dessa postura. Neste ano, intensificaremos ainda mais as campanhas educativas, trabalhando com novos temas e atingindo mais pessoas. Desta forma, nossa meta é reduzir ainda mais esse índice”, ressaltou o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira.