publicado em 14/05/2018

Além das viagens, as mães dos atletas estão sempre nos treinamentos do Centro de Formação

Não basta apenas levar e buscar os filhos nos treinamentos. Para algumas mães de atletas do Centro de Formação Esportiva de Votuporanga, ter um nadador em casa é ser tiete 24 horas por dia. Por conta própria, elas viajam para acompanhar de perto os meninos e meninas e torcer pela equipe local.

Eliana de Jesus Bueno Sousa, 38 anos, e Kelly Rocha, 40 anos, são alguns dos exemplos de mães que estão sempre na cola dos filhos, não importa onde eles estejam. “Sempre vamos, em qualquer lugar, ficamos em hotel se for preciso, mas estamos juntos na torcida”, revelou Kelly, que é mãe do nadador Bruno Borghetto Rocha, de 14 anos.

Como não poderia ser diferente, os resultados conquistados pelos “pequenos” são motivo de orgulho para as mães. “A Amanda já conquistou cerca de 150 medalhas. Tenho muito orgulho. Ela está aqui desde os sete anos, gosta muito e se dedica bastante”, contou Eliana, mãe da adolescente Amanda Sousa, de 12 anos.

As mães destacam ainda a importância do Centro de Formação como projeto social. “A equipe é um projeto social muito bem-sucedido que atende muitas crianças e adolescentes, e além disso tudo, a iniciativa está colhendo muitos talentos”, lembrou Kelly.

Já Eliana está muito feliz com o trabalho realizada pelo Centro de Formação, já que a iniciativa dá oportunidades e uma ocupação saudável para diversas crianças e adolescentes do município. “Ao invés de estarem desocupados, os meninos estão aqui, aprendendo com disciplina, então é tudo muito bom”, enalteceu.

Nos treinamentos durante a semana, alguns pais levam e buscam seus filhos, já outros fazem questão de ficar e acompanhar os treinos. Quem for à tarde no Parque Aquático Municipal Professor Luiz Carlos Toloni perceberá que muitas mães estão no espaço onde ocorre a preparação dos nadadores.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.