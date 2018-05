Objetivo é oferecer a melhor experiência de compras para os consumidores da cidade e região

publicado em 09/05/2018

Laranjão Votuporanga começa a fazer venda online (Foto: Reprodução/Facebook)

De 2014 para 2018, o número de pessoas que compram pela internet ao menos uma vez por mês saltou de 58% para 65%, foi o que destacou o estudo Global Consumer Insights 2018. Entre os motivos para a crescente procura pelo e-commerce está a praticidade de fazer as compras sem sair de casa e de maneira mais rápida. Por isso, seguindo na missão de oferecer a melhor experiência de compras para os consumidores da cidade e região, já está em funcionamento no supermercado Laranjão de Votuporanga o sistema de vendas online.Para fazer sua compra online, é necessário apenas acessar o site do supermercado (www.laranjao.com.br), escolher os produtos, informar a forma de pagamento e agendar o horário da entrega ou para retirar as mercadorias na loja de Votuporanga.“Estamos sempre em busca de oferecer o melhor para os nossos consumidores. Ao fazer a compra online, ele terá a certeza que receberá em casa os produtos da maneira que pediu e com a qualidade da rede Laranjão de supermercados”, finalizou Lauro César Bianchi, diretor da rede Laranjão de supermercados.