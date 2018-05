Cidade

Ladrões furtam cabeças de gado de fazenda em Jales

Segundo informações do boletim de ocorrência, dono do local acredita que suspeitos fugiram com os animais em um caminhão. Polícia Civil investiga o caso.

publicado em 18/05/2018

Ladrões furtam cabeças de gado de fazenda em Jales (Foto: Reprodução/Internet)



Segundo informações do boletim de ocorrência, durante a ação, os criminosos cortaram os arames do local onde ficavam os animais e, pelas marcas de pneus deixadas na propriedade, a vítima de 67 anos acredita que os gados foram levados em um caminhão.



O dono do sítio não informou qual o valor do prejuízo que teve . A Polícia Civil de Jales está investigando o caso para tentar recuperar os animais e prender os suspeitos.



Um comerciante teve 23 cabeças de gado furtadas de uma propriedade rural, em Jales (SP). O crime ocorreu na noite de segunda-feira (14), mas o caso só foi registrado nesta sexta-feira (18).Segundo informações do boletim de ocorrência, durante a ação, os criminosos cortaram os arames do local onde ficavam os animais e, pelas marcas de pneus deixadas na propriedade, a vítima de 67 anos acredita que os gados foram levados em um caminhão.O dono do sítio não informou qual o valor do prejuízo que teve . A Polícia Civil de Jales está investigando o caso para tentar recuperar os animais e prender os suspeitos.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/05/ladroes-furtam-cabecas-de-gado-de-fazenda-em-jales-n44275