Deputado federal viabilizou a destinação de quase R$ 3 milhões em emendas que já estão sendo aplicados em saúde e obras de infraestrutura

publicado em 17/05/2018

João Dado homenageia Deputado Paulinho da Força por emendas liberadas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Autoridades, lideranças municipais e imprensa participaram nesta quinta-feira (17/5) de uma recepção realizada pelo Prefeito João Dado ao Deputado Federal, Paulinho da Força. No encontro, o prefeito homenageou o parlamentar como Hóspede ilustre e Insigne do município de Votuporanga por meio do Decreto nº 10.093, de 17 de maio de 2018.A honraria é fruto do grande apoio do Deputado a Votuporanga, principalmente com envios de repasses para a área da Saúde. Desde o início da gestão João Dado, Paulinho da Força destinou por emendas quase R$ 3 milhões que já estão sendo aplicados no município. O Deputado confirmou também a destinação de R$ 2 milhões que serão revertidos para o recapeamento das ruas de Votuporanga.O Prefeito agradeceu a colaboração do Deputado que tem sido fundamental para aprimorar a estrutura dos serviços públicos municipais nas mais diversas áreas. “O Deputado Paulinho da Força é um grande colaborador do nosso Governo, prova disso é a destinação de recursos financeiros federais importantes, que beneficiam diretamente nossa população. Me recordo do dia em que, conversando com o Paulinho, manifestei a intenção de pleitear o cargo de prefeito, e ele prontamente me garantiu, ‘Dado, você eleito Prefeito, eu vou ajudar Votuporanga como ninguém’. Honrou a palavra e vem cumprindo seu apoio irrestrito”.Em 2017, o parlamentar possibilitou emendas significativas ao município, sendo R$ 1 milhão para o custeio do Odonto Móvel, mais R$ 1 milhão, que se encontra em processo licitatório, para investimentos de infraestrutura no Centro de Eventos “Helder Galera”; R$ 600 mil que serão revertidos para o custeio da saúde municipal neste ano de 2018, e por fim, R$ 380 mil que serão aplicados em obras de infraestrutura no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez.Na oportunidade da visita, o prefeito João Dado solicitou o apoio para destinação de verba no valor de R$ 280 mil que deverão ser aplicadas em obras de melhorias do Terminal Rodoviário “Leônidas Pereira de Almeida”.Além disso, juntamente com o secretário de Direitos Humanos do município, Gilvan dos Santos o apoio do parlamentar foi ratificado para a liberação do convênio que viabilizará mais 25 novas vagas do Programa Frente de Trabalho, totalizando aproximadamente 300 vagas. O pedido já foi já oficiado à Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho. “A minha luta é sindical, sou sindicalista e atuo como Deputado Federal há mais de 11 anos sempre defendendo o interesse dos trabalhadores. Vamos continuar nessa luta para que todo o país volte a crescer, a se desenvolver e voltar a oferecer empregos”, garantiu Paulinho da Força.Programa Frente de TrabalhoA Frente de Trabalho tem como objetivo oferecer ocupação, qualificação profissional e renda para cidadãos que estão desempregados há pelo menos um ano e em situação de alta vulnerabilidade social. Isso é feito por meio de atividades em serviços gerais, conservação e manutenção de órgãos públicos estaduais e municipais. Em Votuporanga, este ano, foram ofertadas 30 vagas de trabalho. O programa foi criado pela Lei Estadual 10.321 de 8 de junho de 1999 e regulamentada pelos Decretos 44.034/99, 44.731/00, 47.765/03 e 49.017/04.