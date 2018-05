A Prefeitura de Votuporanga tem investido em recapeamento em diversas regiões da cidade. Neste sábado (5/5), um novo recurso foi conquistado. O Governador do Estado de SP, Márcio França esteve em São José do Rio Preto para assinar liberação de recursos a mais de 50 municípios do Noroeste Paulista. Votuporanga recebeu uma das maiores parcelas da nossa região

O Prefeito João Dado acompanhou o evento ao lado de dezenas de outros Chefes do Executivo e assinou o convênio com o Governador que liberou R$ 2 milhões para investimento em recapeamento.

"Já temos destino certo desta verba. Iremos recapear diversas ruas da Zona Norte e também da Oeste. Agradecemos muito ao Governador por ter nos permitido receber grande parte dos recursos liberados para nossa região neste pacote. Um pleito nosso, importante, que foi atendido pelo amigo Márcio França", disse João Dado, acompanhado no evento pelo vice-prefeito Renato Martins.