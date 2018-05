Serão distribuídas 284 senhas a partir das 8h de segunda-feira; medida visa garantir a segurança na Casa de Leis

publicado em 11/05/2018

Processo que pede a cassação de mandato do vereador Hery acontece nesta segunda-feira (14)

Fábio Ferreira

Depois de pouco mais de três meses desde a apresentação de uma denúncia contra o vereador Hery Kattwinkel, nesta segunda-feira (14) acontece na Câmara Municipal de Votuporanga o julgamento que decide pela cassação de mandato ou não do parlamentar.

Para garantir a segurança do local, devido ao grande interesse público de acompanhar a votação, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Osmair Ferrari (PP) comunicou na tarde desta sexta-feira (11) que os interessados em presenciar o julgamento terão que retirar uma senha na Casa de Leis.

Serão 284 senhas distribuídas para aqueles que desejam comparecer à 17ª Sessão Ordinária e de Julgamento do Processo contra Hery. O comunicado emitido pelo presidente do Legislativo votuporanguense reforça que "as senhas serão distribuídas de forma individual aos interessados, mediante a apresentação de documento oficial com foto, na sede da Câmara Municipal, no dia 14 de maio (segunda-feira, a partir das 8h e serão exigidas para acesso às dependências do Plénario".