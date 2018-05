O sistema funciona alinhado com a agência central, o que evita filas e longas esperas, sendo mais rápido e confortável

publicado em 11/05/2018

O serviço foi implantado no dia 5 de março no Centro do Empreendedor de Votuporanga (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O INSS Digital que foi implantado no Centro do Empreendedor, em Votuporanga, no dia 5 de março, já realizou 205 atendimentos, sendo 115 em março, 66 em abril e 24 até o dia 9 deste mês. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Votuporanga.

De acordo com o Executivo, o programa é operado em parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o INSS. O sistema funciona alinhado com a agência central, o que evita filas e longas esperas, sendo mais rápido e confortável. “Por esta razão, não há necessidade de agendamentos”, explicou a Prefeitura.

O secretário do Desenvolvimento Social da Prefeitura, Flávio Piacenti Junior, afirmou que "a instalação de um polo do INSS Digital facilita de forma significativa a vida dos moradores que utilizam os serviços do órgão. Antes, o atendimento era oferecido apenas na agência central do INSS, o que demandava muito tempo de espera”.

Neste novo modelo de atendimento digital, ao qual Votuporanga foi pioneira na implantação dentro do Estado de São Paulo, o cidadão leva seus documentos, que são digitalizados e enviados on-line ao INSS. “Se tudo estiver correto, a solicitação é liberada. Se houver necessidade de outras documentações ou ajustes, o solicitante retorna para complementar e o INSS Digital remete os dados novamente ao Instituto”, explicou o Executivo.

Entre os serviços oferecidos pela unidade estão a entrada em pedidos de Aposentadorias (Urbana e Rural; por idade e tempo de contribuição); Auxílio Reclusão; Benefício da Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), voltado para pessoas com Deficiência e Idosos; Pensão por Morte e Salário Maternidade.