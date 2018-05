O número de declarações do Imposto de Renda superou a expectativa da Receita Federal em Votuporanga neste ano

publicado em 03/05/2018

O pagamento das restituições do IR começa no dia 15 de junho e vai até o dia 17 de dezembro (Foto: Reprodução)

Gabriele Reginaldo

Gabriele Reginaldo





O número de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 em Votuporanga superou a expectativa da Receita Federal. De acordo com o órgão, foram entregues 16.080 declarações, sendo que a estimativa de entrega feita pela Receita Federal era de 15.730 declarações no prazo.

A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2018 começou a ser entregue no dia 1º de março e foi até o dia 30 de abril (segunda-feira).

No ano passado não foi diferente. A Receita Federal esperava 15.209 declarações dentro do prazo, sendo que foram entregues 15.479 declarações na cidade.

O órgão informou o A Cidade que recomenda que os contribuintes façam a entrega o quanto antes, evitando assim que venham a ser objeto de lançamento de ofício do imposto devido e fiquem com o CPF pendente.

O contribuinte obrigado a apresentar a declaração, no caso de apresentação após o prazo previsto ou da não apresentação, está sujeito ao pagamento de multa por atraso desde ontem, dia 2 de maio.

“Assim que transmitir a declaração em atraso, o contribuinte receberá a Notificação de Lançamento da multa. A multa é de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido apurado na declaração, ainda que integralmente pago, sendo que o valor mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% do imposto sobre a renda devido. O termo inicial será o primeiro dia subsequente ao fixado para a entrega da declaração, e o termo final, o mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do lançamento de ofício”.

A Receita Federal ainda afirmou que caso a declaração do Imposto de Renda apresentada fora do prazo tenha saldo de imposto a pagar, o pagamento deve ser efetuado com os devidos acréscimos legais: multa de mora de 0,33%, por dia de atraso, limitada a 20%, mais juros à taxa Selic acumulada até o mês anterior ao do pagamento, mais 1% no mês do pagamento.





