Antes do início do julgamento de cassação do vereador Hery, apenas quatro vereadores se inscreveram para fazer uso da tribuna na 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga. Em seu discurso, Hery Kattwinkel chorou ao lembrar de seu pai, falecido em setembro do ano passado, e se disse orgulhoso por ter conseguido ajudar as pessoas.





O parlamentar do PTC começou o discurso pedindo desculpas caso tenha cometido alguma injustiça com algum de seus colegas vereadores. Depois, pediu calma à população que estava com faixas de protestos na plenária e bradava pela permanência dele no legislativo votuporanguense.





“Por mais que não concordem com a votação dos vereadores, peço que respeitem eles. Quem vai julgá-los não somos nós e sim Deus”, discursou. Em seguida, já em tom despedida, Hery afirmou que mesmo que tenha seu mandato cassado, ele seguirá trabalhando em prol da população. “Trabalharei por Votuporanga independente de ser vereador ou não. Descobri que minha vocação é ajudar as pessoas e não vou parar de fazer a diferença na vida das pessoas”.





Por fim, ao citar o seu pai, falecido em setembro de 2017, Hery chorou e disse com a voz embargada que antes de falecer ele teve uma conversa com seu pai sobre sua atuação como vereador. “Ele disse que tinha muito orgulho de mim. Então, ainda que eu seja cassado, isso já valeu a pena. Fui motivo de orgulho para minha família”.