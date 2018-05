Ainda nesta semana, o engenheiro do de Execução de Projeto da Havan estará na cidade para protocolar o projeto na Prefeitura

publicado em 15/05/2018

Da redação

Segundo informações repassadas ao A Cidade na tarde de ontem, a Havan assinou na sexta-feira o contrato de arrendamento do terreno para instalação da loja em Votuporanga. Em contato com a Havan, o A Cidade foi informado que “o projeto da loja em Votuporanga será lançado oficialmente no próximo mês”.

De acordo com João Paulo Carmona, proprietário do terreno localizado às margens da rodovia Euclides da Cunha, próximo ao futuro shopping, o engenheiro do setor de Execução de Projeto da Havan estará ainda nesta semana na cidade para protocolar o projeto na Prefeitura de Votuporanga.

“O proprietário da Havan, Luciano Hang, esteve em janeiro na cidade para ver o terreno. Nós assinamos o contrato do terreno, cada um na sua cidade, na sexta-feira. Agora, só depende da Prefeitura”, explicou João Paulo Carmona ao A Cidade.

Ele enfatizou que a vinda da loja de departamento para a cidade foi ideia do vereador Mehde Meidão. Em contato com o edil, ele informou que o trabalho para a loja vir para a cidade já tem cerca de dois anos.

“Eu entrei em contato com o Luciano e ele deu a preferência. Eles geralmente instalam as lojas em cidades acima de 120 mil habitantes e a nossa cidade já é uma cidade grande. Isso vai gerar muito emprego e a região vai vir para Votuporanga. A loja é pré-moldada e a gente acredita que depois de tudo aprovado, a construção deve sair entre três e quatro meses”, contou o vereador Mehde Meidão.

O vereador afirmou ao A Cidade que participará nesta quinta-feira, às 16h, de uma reunião, no gabinete do prefeito, entre João Dado, o representante da Havan, o secretário de Planejamento, Jorge Seba, e a imprensa.