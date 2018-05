De acordo com o vereador Meidão, nos próximos dias, virá a Votuporanga o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan para fazer o lançamento do empreendimento

publicado em 18/05/2018

(Foto: Divulgação/Câmara de Votuporanga)

Numa reunião especial agendada pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, na tarde desta quinta-feira (17/5) na Prefeitura de Votuporanga, o engenheiro Rangel Silva coordenador de projetos legais da Loja Havan foi recebido por técnicos da Secretaria de Planejamento e o responsável pela pasta, Jorge Seba.

Na ocasião, o engenheiro apresentou o projeto de construção da loja e agradeceu o apoio do vereador Meidão para que a Rede selecionasse Votuporanga para ser sede da unidade. O empresário João Paulo Carmona, proprietário da área em que a Havan será instalada, também acompanhou a visita.

Logo após as explicações do engenheiro e orientações da equipe da Prefeitura, o projeto da construção de 6,6 mil m² foi protocolado na Central de Atendimento para análise e emissão do Álvara de Construção. Outro procedimento que deve ser adotado é a realização da Audiência Pública para apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança, ocasião em que são convidados moradores ou empresários que têm propriedades no entorno da obra.

A loja será instalada às margens da rodovia Euclides da Cunha, na marginal Nasser Marão. “Estou muito feliz por estar acompanhando desde o início as negociações para viabilizar a vinda da Havan para Votuporanga. Os empresários entenderam as potencialidades da nossa cidade e já estão se preparando para começar a construção muito em breve, gerando empregos e movimentando ainda mais a economia da nossa cidade”, observou o vereador Meidão.

O vereador informou ainda que nas próximas semanas representantes da diretoria virão a Votuporanga para um lançamento com demais autoridades e imprensa.

A loja em Votuporanga

De acordo com o vereador Meidão, nos próximos dias, virá a Votuporanga o empresário Luciano Hang, proprietário da Havan para fazer o lançamento do empreendimento.

Meidão explicou que a loja em Votuporanga vai gerar 150 empregos diretos, o pátio terá 200 vagas de estacionamento para veículos, quatro vagas para idosos, o terreno possui 14.700 m² e a loja terá 6,6 mil m², sendo maior que a filial de São José do Rio Preto.

Estátua

O símbolo da lojas Havan, a Estátua da Liberdade não consta no projeto original apresentado ontem na Prefeitura. Contudo, Meidão acatou uma sugestão apresentada pelo seu colega vereador Drº Antonio Carlos Francisco, que indicou a construção da estátua nos mesmos moldes da loja de São José dos Campos. Assim, o engenheiro da rede levou até a direção a reivindicação para a construção da estátua.