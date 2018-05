Na oportunidade, Floriano Pesaro acompanhou as obras da segunda etapa do Complexo Poliesportivo da Instituição

O Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, e o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, receberam, na manhã desta sexta-feira (dia 18), na Cidade Universitária, o Deputado Federal Floriano Pesaro. Na oportunidade, o parlamentar visitou as obras referentes à segunda etapa do Complexo Poliesportivo, previstas para ser inauguradas em agosto deste ano.

O grupo esteve acompanhado do ex-prefeito do município Junior Marão; do Diretor 1º Tesoureiro da FEV, Paulo Roberto Albertoni; do Pró-Reitor Acadêmico da Instituição, Prof. Dr. Djalma Domingos da Silva; da diretora e da coordenadora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral e Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola, respectivamente; do engenheiro civil da UNIFEV, Prof. Me. José Afonso Rocha; do gerente operacional, Walter Biaccio Lelis Ferreira; e do auxiliar administrativo Carlos Mesquita.

O Deputado, impressionado com a amplitude do campus, agradeceu ao Presidente da FEV e ao Reitor da UNIFEV pelo convite. “O que presenciei aqui é resultado de uma excelente gestão, aliada ao comprometimento da Instituição em oferecer o que há de melhor na área educacional. Levarei a UNIFEV como referência para outras instituições de ensino do País”, afirmou.

Para o Diretor-Presidente da FEV, foi uma grande satisfação receber Floriano Pesaro. “Agradeço a disponibilidade do deputado que, gentilmente, reservou um horário em sua agenda para vir até Votuporanga e, em especial, ao Junior Marão, um dos grandes responsáveis pela viabilização da construção do Complexo Poliesportivo, completou.

Complexo Poliesportivo

Com uma área total de 2.198,42 m², o Complexo Poliesportivo UNIFEV possui um investimento aproximado de R$ 8 milhões.

O Conjunto Aquático Infantil, destinado às atividades do Colégio Unifev, foi a primeira etapa inaugurada, em fevereiro deste ano. O espaço é composto por uma piscina aquecida, banheiros masculino e feminino, áreas de convivência e banho, vestiários e depósitos, entre outros ambientes.