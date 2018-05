Atividades terão início na segunda-feira (21/5), com a participação de agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança e de atiradores do TG 02-088

publicado em 17/05/2018

Desde 2011, a Campanha de Educação no Trânsito pelo Movimento Maio Amarelo é realizada em todo o país (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A partir de segunda-feira (21/5), as escolas das redes municipal e estadual de ensino de Votuporanga receberão uma série de ações ligadas à Campanha de Educação no Trânsito pelo Movimento Maio Amarelo. A iniciativa é coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, e busca colocar em pauta o tema da segurança viária, mobilizando toda a população, por meio da instrução e da conscientização de condutores e pedestres.

Com o tema “Nós somos o trânsito”, a proposta da campanha para este ano é a de envolver a sociedade em uma reflexão sobre novas formas de encarar a mobilidade urbana. Para isso, serão desenvolvidas diversas atividades educativas, com o apoio da Secretaria Municipal da Educação e do Tiro de Guerra de Votuporanga.

As unidades da rede municipal de ensino receberão a visita de agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, que levarão aos alunos noções de educação e segurança no tráfego, a partir da apresentação de um vídeo instrutivo.

Já as escolas estaduais contarão com uma série de palestras educativas, realizadas por atiradores do TG 02-088, sob o comando do chefe de instrução da unidade militar, sargento Heroito da Silva Cursino Gomes.

De acordo com Heroito, “as palestras serão agendadas junto às diretorias e coordenações pedagógicas, com o objetivo de chamar a atenção dos estudantes para a importância da participação da sociedade civil na construção de um trânsito mais seguro”.

Além das palestras, também serão organizadas intervenções durante os horários de entrada e saída dos alunos das escolas, orientando-os a usar a faixa de pedestres. Os estudantes também poderão responder a um questionário online para diagnosticar dúvidas e identificar problemas recorrentes no trânsito das cidades.

A escolas estaduais interessadas em receber as atividades realizadas pelos atiradores devem entrar em contato com a secretaria do TG 02-088, por meio do telefone (17) 3421-7663.

Maio Amarelo