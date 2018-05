O formato híbrido combina aprendizado tradicional em encontros presenciais com complementos de conteúdo e interação online

publicado em 17/05/2018

A capacitação e a busca por novas tecnologias para serem aplicadas em sala de aula estão entre os objetivos de mais de 1,2 mil profissionais da educação que deverão participar de 18 a 20 de julho do 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. A novidade este ano é que além das palestras, oficinas e minicursos, os professores poderão participar de atividades de formação de docente em ambiente virtual.

O formato híbrido combina aprendizado tradicional em encontros presenciais com complementos de conteúdo e interação online. Desta maneira, os participantes conseguem mesclar momentos em que estudam sozinhos em um ambiente virtual a momentos coletivos presenciais.

O acesso a conteúdos será realizado por meio de uma plataforma online. O AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem fará uso do Moodle da EaD Unifev, umas das instituições organizadoras do evento.

“Com isso, proporcionaremos aos educadores um aprendizado flexibilizado, interativo e significativo, permitindo o aprimoramento e a inovação nas atividades que desenvolvem em sala de aula”, explicou Jaqueline Alexandre, Secretária Executiva do ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, que organiza o Congresso.

Congresso Internacional de Educação

Este ano, o 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista tem como tema “Aprendizagem e Inovação” e contará, entre os dias 18 e 20 de julho, com diversas oficinas promovidas por profissionais da educação reconhecidos pelo trabalho que desenvolvem em várias regiões do Brasil e em outros países.

A palestra de abertura será com o o jornalista e professor livre-docente na área de Ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e coordenador do programa de mestrado da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Dr. Clóvis de Barros Filho. Já o encerramento será com o comediante Diogo Almeida com o stand up "Vida de Professor".

Nos três dias o público terá uma programação intensa de oficinas e minicursos com diversos profissionais renomados, como a professora Maria Helena Pelizon (oficina “Ciências na educação infantil”), André Gandolfo (oficina “Diálogo musical”), professora Maria Odete de Mattos (oficina “Práticas educativas inclusivas: a aprendizagem mediada”), professora Riselia Pinheiro (oficina “Aprender e Ensinar através do lúdico”), professor Renato Santos (oficina "Brincar é coisa séria”), pedagoga Regina Shudo (oficina para gestores “Indicadores de qualidade” / oficina para professores “Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil”). Os professores também participarão de atividades com Tiago Aquino, o Professor Paçoca (oficina “Jogos e brincadeiras na educação infantil).

A programação completa do 5º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista está disponível em www.congressointereduca.com.br .

Organização

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Centro Universitário de Votuporanga (Unifev) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).