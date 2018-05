Dentistas Gláucia Ribeiro e Alexandre Oratti ressaltam prevenção de doenças à gestação; evento será nesta quinta-feira, às 19h30

publicado em 15/05/2018

Encontro de Famílias Grávidas explica sobre cuidados odontológicos (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Quando você é gestante, uma série de cuidados são evidenciados. Visita ao ginecologista, exames, alimentação equilibrada e exercícios físicos são itens necessários para o desenvolvimento saudável da criança. Mas, o Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Santa Casa de Votuporanga e SanSaúde, traz mais uma prevenção fundamental neste período, beneficiando saúde da mulher e do bebê: preocupar-se com a boca.O evento será nesta quinta-feira (17/5), com a participação dos dentistas Gláucia Ribeiro e Alexandre Oratti. Os profissionais falarão sobre principais problemas na gestação e sua prevenção, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos II.O enfermeiro obstetra e coordenador do projeto, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância do tema. “Por conta dos hormônios, especialmente a progesterona, as mulheres têm mais tendência a apresentar gengivite, que pode causar incômodos e levar à perda de dentes se não for tratada corretamente. Além disso, estudos científicos apontam que há uma relação entre doenças periodontais e partos prematuros ou bebês de baixo peso no nascimento. Por isso, convidamos dentistas para evitar complicações”, contou.Durante a gravidez, dentes e gengivas precisam de cuidados especiais. Uma higiene bucal adequada, o uso diário do fio dental, uma alimentação equilibrada e visitas periódicas ao dentista ajudam a reduzir os problemas dentários. “Cuidando da boca você não está apenas contribuindo para sua saúde como um todo, mas garantindo uma gestação segura e saúde para seu bebê”, complementou.O Encontro de Famílias Grávidas é gratuito e não há inscrição. A entrada é pela guarita da Rua Osvaldo Padovez. “Convidamos a todas as gestantes e familiares a participar de nossa programação. Explicamos sobre assuntos relevantes, de forma didática e prática, visando a qualidade de vida da mãe e do bebê. Nosso evento agrega conhecimento, sanando dúvidas e trazendo ainda mais segurança para este momento especial”, finalizou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.