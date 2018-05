Gustavo Penasso conquistou assinatura do Rei Pelé no uniforme do Santos; peça será leiloada para arrecadar recursos para Hospital

publicado em 08/05/2018

Atenção, apaixonados por futebol! A Santa Casa de Votuporanga ganhou um mega presente: uma camisa dos Santos autografada pelo Rei Pelé. A relíquia foi doada pelo empresário Gustavo Penasso, que conseguiu a assinatura do craque brasileiro.

Gustavo entregou a camisa nesta sexta-feira (4/5) para o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana. “Este é um presente do Pelé para a Santa Casa, pelo trabalho que faz. Pelé é uma pessoa do bem, que encara que a vida tem sentido quando ajudamos as pessoas. Estávamos com ele e com o professor Dr. Eduardo Azevedo, quando falamos do Hospital e o ex-jogador prontamente quis auxiliar a Instituição”, contou o empresário.

Ele ressaltou que o objetivo maior da ação é contribuir com o Hospital, único que atende Sistema Único de Saúde (SUS) de Votuporanga. “Queremos com este gesto arrecadar um bom valor para a Instituição e, principalmente, resgatar o bem e amor nas pessoas. No dia a dia, são valores esquecidos e que precisam se proliferar”, complementou.

O provedor da Santa Casa agradeceu a doação. “Agradeço ao Gustavo Penasso, grande parceiro do Hospital e que sempre se colocou à disposição de nossa Instituição. Por várias vezes, se prontificou a ir com nossa equipe para Brasília em busca de recursos. Desejamos que continue lutando pela nossa causa: salvar vidas”, afirmou.

Luiz Fernando contou que a camisa do Santos será leiloada. “Este gesto nobre irá contribuir com a manutenção de nossos atendimentos. Já temos o lance inicial de R$4 mil e, com certeza, essa peça será bem disputada”, finalizou.