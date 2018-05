As vagas são gratuitas e limitadas; encontro será no auditório da Associação Comercial de Votuporanga

publicado em 18/05/2018

Bem-estar, qualidade de vida, emagrecimento. Os três objetivos mais buscados hoje pelas mulheres estão na alimentação. Na próxima quinta-feira (24/5), às 16h, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga promoverá o 6º Encontro de Mulheres da ACV para falar sobre o tema com o médico nutrólogo Dr. Leonardo Azambuja e com a coach em emagrecimento Graciele Galan, seguindo os assuntos sobre saúde que serão abordados durante todo o ano. As vagas são limitadas e gratuitas.

Leonardo Azambuja mostrará como a alimentação saudável pode auxiliar na prevenção de doenças, resultando, consequentemente, no emagrecimento. Já Graciele Galan destacará como nossas atitudes ajudam a alcançar o resultado desejado.

“Assim como tem sidos nossos encontros, essa será mais uma oportunidade para tirar aquele momento para cuidar de nós, reencontrar amigas e fazer novas amizades, além de conhecer um pouco mais sobre o tema com profissionais da área”, explicou a empresária e vice-presidente da ACV, Elza Mara Pignatari Pinzan.

Durante o bate-papo com os palestrantes, que promete algumas surpresas para as participantes, as mulheres verão na prática como algumas mudanças de hábito podem trazer benefícios para a saúde e o corpo.

O evento será gratuito e com vagas limitadas. Para confirmar presença, basta ligar na Associação Comercial. O telefone para contato é o (17) 3426-4044.

Encontro de Mulheres

O Encontro de Mulheres ACV começou a ser promovido em 2016 com o objetivo de inserir cada vez mais o público feminino no dia a dia da Associação Comercial, devido a forte representatividade na economia local e regional. Organizado por uma comissão de mulheres, o evento já abordou temas como empoderamento pessoal, a imagem e também como alcançar o sucesso.